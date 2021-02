Caro prof. Orsina, lasci stare le fogne. Stare all’opposizione in democrazia non è una vergogna (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il politologo Giovanni Orsina, professore di Storia Contemporanea alla Luiss, in una intervista a Huffington Post suggerisce a Matteo Salvini e a Giorgia Meloni di appoggiare il governo Draghi senza condizioni. E fin qui, si tratta di una sua legittima opinione. Ma è sulle finalità politiche della scelta consigliata che il linguaggio di Orsina diventa supponente e assai poco rispettoso. Orsina: Draghi è la grande lavatrice per la destra Dice Orsina: “Draghi è la grande lavatrice che può farli uscire candidi come la neve e rilegittimati a qualsiasi tavolo. Hanno già perso l’occasione di sostenerlo compatti dopo l’appello di Mattarella, ma fanno ancora in tempo“. Perché ci sarebbe bisogno di mettere in lavatrice Meloni e Salvini? Il ricorso alla metafora sugli “impresentabili” utilizzata da Galli della ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il politologo Giovanniessore di Storia Contemporanea alla Luiss, in una intervista a Huffington Post suggerisce a Matteo Salvini e a Giorgia Meloni di appoggiare il governo Draghi senza condizioni. E fin qui, si tratta di una sua legittima opinione. Ma è sulle finalità politiche della scelta consigliata che il linguaggio didiventa supponente e assai poco rispettoso.: Draghi è la grande lavatrice per la destra Dice: “Draghi è la grande lavatrice che può farli uscire candidi come la neve e rilegittimati a qualsiasi tavolo. Hanno già perso l’occasione di sostenerlo compatti dopo l’appello di Mattarella, ma fanno ancora in tempo“. Perché ci sarebbe bisogno di mettere in lavatrice Meloni e Salvini? Il ricorso alla metafora sugli “impresentabili” utilizzata da Galli della ...

