Bergamo e l’ingegno degli inventori | quasi due brevetti a settimana nel 2020

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Nel 2018 irilasciati aresidenti in provincia disono stati 55. Nel 2019 e nelsi è avuto un notevole incremento, avendo raggiunto rispettivamente la quota di 81 e 92. Si ricorda che possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni industriali, i modelli di utilità e le nuove varietà vegetali. Classificando iconcessi aper tipologia di invenzione, nelsi è avuta un’impennata diindustriali per il soddisfacimento delle necessità umane, probabilmente a causa dell’emergenza sanitaria per la pandemia Covid. Queste sono infatti aumentate di5 punti percentuali rispetto al 2019, passando dal 27,7% al 32,1% del totale e strappando quindi il primo posto del podio alla ...