Andre Onana, portiere dell’Ajax, è stato squalificato un anno per doping dalla UEFA (Di venerdì 5 febbraio 2021) La Commissione disciplinare della UEFA ha squalificato per un anno da tutte le competizioni ufficiali Andre Onana, portiere titolare dell’Ajax risultato positivo a una sostanza proibita, il furosemide, in un test antidoping eseguito lo scorso 30 ottobre. L’Ajax ha precisato Leggi su ilpost (Di venerdì 5 febbraio 2021) La Commissione disciplinare dellahaper unda tutte le competizioni ufficialititolarerisultato positivo a una sostanza proibita, il furosemide, in un test antieseguito lo scorso 30 ottobre. L’Ajax ha precisato

SimoneGambino : Il portiere dell'Ajax Andre Onana è stato squalificato per 12 mesi dall'UEFA (in tutte le competizioni) per doping.… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Andre Onana squalificato per 12 mesi dall'UEFA per doping ?? Secondo l'Ajax ha assunto per errore u… - Kyashan75 : RT @ilpost: Andre Onana, portiere dell’Ajax, è stato squalificato un anno per doping dalla UEFA - sportli26181512 : #Notizie #doping Ajax, l’Uefa squalifica Onana un anno per doping: pronto il ricorso: L’Uefa ha inflitto una squali… - ZzuCicciu : RT @ilpost: Andre Onana, portiere dell’Ajax, è stato squalificato un anno per doping dalla UEFA -