Terribile incidente in autostrada: coinvolti 5 tir e un’auto. Feriti e traffico in tilt (Di giovedì 4 febbraio 2021) incidente stradale nel pomeriggio di giovedì 4 febbraio intorno alle 17:15 lungo l’autostrada A1 tra Calenzano e la Variante di Valico all’altezza del chilometro 272. Secondo quanto riportano i quotidiani locali sono rimasti coinvolti cinque mezzi pesanti ed un’automobile: cinque le persone rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Ancora chiuso al traffico il tratto verso Bologna della A1 Milano-Napoli tra Calenzano e il bivio con la A1 Direttissima. Come segnala Autostrade per l’Italia chi è diretto a Bologna dopo l’uscita obbligatoria a Calenzano, dove si segnalano 3 km di coda, per i soli veicoli leggeri seguire le indicazioni per la strada provinciale 8 Barberinese, e poi rientrare in autostrada a Barberino.



Nella carreggiata opposta ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 4 febbraio 2021)stradale nel pomeriggio di giovedì 4 febbraio intorno alle 17:15 lungo l’A1 tra Calenzano e la Variante di Valico all’altezza del chilometro 272. Secondo quanto riportano i quotidiani locali sono rimasticinque mezzi pesanti edmobile: cinque le persone rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Ancora chiuso alil tratto verso Bologna della A1 Milano-Napoli tra Calenzano e il bivio con la A1 Direttissima. Come segnala Autostrade per l’Italia chi è diretto a Bologna dopo l’uscita obbligatoria a Calenzano, dove si segnalano 3 km di coda, per i soli veicoli leggeri seguire le indicazioni per la strada provinciale 8 Barberinese, e poi rientrare ina Barberino.Nella carreggiata opposta ...

MauroCapozza : RT @velo_di_maia: #Grillo dice: fedeli a #Conte, no a #Draghi. Un comportamento che ricorda quello del terribile incidente che gli costò la… - Sport_Fair : Un terribile incidente ha ucciso il fratello di #DayaneMello Le tremende immagini - Rosario90651641 : RT @MariaCo12345: @Rosario90651641 Il giorno in cui arrivò la brutta notizia del suo terribile incidente col paracadute rimasi di sasso. Ca… - MariaCo12345 : @Rosario90651641 Il giorno in cui arrivò la brutta notizia del suo terribile incidente col paracadute rimasi di sas… - BrunoRonchetti : RT @velo_di_maia: #Grillo dice: fedeli a #Conte, no a #Draghi. Un comportamento che ricorda quello del terribile incidente che gli costò la… -