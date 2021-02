Spostamenti tra Regioni, cosa potrebbe cambiare dal 16 febbraio (Di giovedì 4 febbraio 2021) . Governo diviso tra una proroga o un ritorno alla ‘normalità’. ROMA – . Una delle prime scadenze dell’ultimo dpcm è sempre più vicina e, ad oggi, nessuna decisione è stata presa. Come riportato da La Repubblica, nelle intenzioni dell’esecutivo guidato dal premier Conte c’era la possibilità di una proroga fino al 5 marzo, giorno di scadenza naturale del dpcm. La caduta della maggioranza, però, ha rimesso tutto in dubbio. La decisione finale potrebbe essere presa dal nuovo esecutivo. E il Cts è in attesa di conoscere le prossime mosse del Governo. Come potrebbe muoversi l’esecutivo L’esecutivo ha due strade da intraprendere. La prima è quella di non intervenire e consentire dal 16 di muoversi liberamente tra Regioni. La seconda è quella di prorogare il divieto fino al 5 marzo. Un ultimo caso che, al momento, sembra ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 4 febbraio 2021) . Governo diviso tra una proroga o un ritorno alla ‘normalità’. ROMA – . Una delle prime scadenze dell’ultimo dpcm è sempre più vicina e, ad oggi, nessuna decisione è stata presa. Come riportato da La Repubblica, nelle intenzioni dell’esecutivo guidato dal premier Conte c’era la possibilità di una proroga fino al 5 marzo, giorno di scadenza naturale del dpcm. La caduta della maggioranza, però, ha rimesso tutto in dubbio. La decisione finaleessere presa dal nuovo esecutivo. E il Cts è in attesa di conoscere le prossime mosse del Governo. Comemuoversi l’esecutivo L’esecutivo ha due strade da intraprendere. La prima è quella di non intervenire e consentire dal 16 di muoversi liberamente tra. La seconda è quella di prorogare il divieto fino al 5 marzo. Un ultimo caso che, al momento, sembra ...

