Sondaggi | Draghi è la figura giusta per guidare il Paese secondo 7 italiani su dieci Un partito di Conte raccoglierebbe il 10%

Mario Draghi è la figura giusta per guidare il Paese per quasi 7 italiani su dieci, mentre un partito di Giuseppe Conte raccoglierebbe il 10% se si andasse alle urne in questo momento. È questo lo scenario secondo l'ultimo Sondaggio di Emg per Agorà, trasmissione di Rai3, che descrive uno scenario di sostanziale stallo nella fiducia nei leader e oscillazioni minime nelle intenzioni di voto degli elettori. Che in ogni caso non vedono di buon occhio un ritorno alle urne nel breve periodo. Alla domanda se Draghi è la figura giusta per guidare il Paese, il 69% degli intervistati ha risposto di Sì.

