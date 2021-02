Selvaggia Lucarelli si scaglia duramente contro ‘Uomini e Donne’: ecco cos’è successo! (Di giovedì 4 febbraio 2021) La puntata andata in onda ieri di Uomini e Donne è stata molto criticata sul web. Aurora Tropea, una delle dame del parterre del Trono Over, è stata accusata di aver girato video provocanti da Giancarlo, l’uomo con cui si stava frequentando. L’uomo, dopo averla accusata, ha voluto mostrare questi video agli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. I video si sono poi rivelati assolutamente non corrispondenti al racconto di Giancarlo, ma anzi totalmente innocui. Eppure, il tutto è avvenuto sotto lo sguardo attento ed esterreffatto di Maria De Filippi. La conduttrice è stata molto criticata sul web per non aver difeso Aurora, che era praticamente attaccata e accusata da tutti. Ora, ad attaccare la De Filippi ci ha pensato Selvaggia Lucarelli che ha pubblicato sul suo profilo Instagram il video di una parte di puntata, scrivendo poi quanto segue: Non ... Leggi su isaechia (Di giovedì 4 febbraio 2021) La puntata andata in onda ieri di Uomini e Donne è stata molto criticata sul web. Aurora Tropea, una delle dame del parterre del Trono Over, è stata accusata di aver girato video provocanti da Giancarlo, l’uomo con cui si stava frequentando. L’uomo, dopo averla accusata, ha voluto mostrare questi video agli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. I video si sono poi rivelati assolutamente non corrispondenti al racconto di Giancarlo, ma anzi totalmente innocui. Eppure, il tutto è avvenuto sotto lo sguardo attento ed esterreffatto di Maria De Filippi. La conduttrice è stata molto criticata sul web per non aver difeso Aurora, che era praticamente attaccata e accusata da tutti. Ora, ad attaccare la De Filippi ci ha pensatoche ha pubblicato sul suo profilo Instagram il video di una parte di puntata, scrivendo poi quanto segue: Non ...

stanzaselvaggia : Nessun capolavoro, bensì l'omicidio-suicidio di un vanaglorioso a cui interessa non solo far fallire le feste, ma a… - stanzaselvaggia : Se Matteo Renzi vivesse in Arabia Saudita. - fattoquotidiano : 'La verità è che Renzi è una persona educata...', l'amara ironia di Paolo Hendel sul viaggio del leader di Italia v… - morfurio : RT @stanzaselvaggia: Nessun capolavoro, bensì l'omicidio-suicidio di un vanaglorioso a cui interessa non solo far fallire le feste, ma anch… - angelo_falanga : RT @stanzaselvaggia: Nessun capolavoro, bensì l'omicidio-suicidio di un vanaglorioso a cui interessa non solo far fallire le feste, ma anch… -