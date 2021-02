Pipì sulla porta e minacce, denunciato il vicino stalker. Il 50enne non le dava tregua: 'Ti spezzo le gambe, vai a lavorare' (Di giovedì 4 febbraio 2021) ANCONA - 'Ti spezzo le gambe, vai a lavorare'. E giù insulti. Lo stalker della porta accanto era arrivato a orinare e defecare sull'uscio della dirimpettaia, che odiava senza un motivo plausibile. ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 4 febbraio 2021) ANCONA - 'Tile, vai a'. E giù insulti. Lodellaaccanto era arrivato a orinare e defecare sull'uscio della dirimpettaia, che odiava senza un motivo plausibile. ...

lenuccia82 : @alesalvalaio @mdimarcatonio Lui è quello sparito sulla statale a Brindisi mentre si era fermato in piazzola a fare pipì? - 4_porn_click586 : pipi sulla neve >>> @4_porn_click586 >>> @4_porn_click586 >>> @4_porn_click586 >>> @4_porn_click586 >… - miraclejyg : Mi scappa la pipì e il gatto mi mette tutto il suo peso con le zampe sulla vescica GATTO MI PISCIO ADDOSSO - _missyounaya : Sono andate in bagno a fare pipì, sono tornate in camera SEPARATE tant’è che R è rientrata dalla porta che da sulla… - edoardogui1 : @rembon63 @HuffPostItalia psst...poi tesoro chiami il tuo cane anche quando ti fa pipì sulla scarpa, cioè quasi sempre. Intendi? -