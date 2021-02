Moviola Corsport | buona prestazione di Fabbri | manca un giallo a Ilicic

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Piuttosto corretta la direzione di, secondo il Corriere dello Sport, che ritrova il Napoli dopo la disfatta di Verona. Perdona Bakayoko nonostante una reiterata trattenuta su Zapata, nei pressi della linea laterale. Corretta al sanzione per Koulibaly che tocca duroResta qualche dubbio però per un paio di episodi Sotto gli occhi dil’entrata di Romero su Politano quando l’esterno del Napoli si è già liberato del pallone: contrasto ruvido, qualche dubbio rimane. Nel finale ci stava ilper(diffidato pure lui) dopo l’intervento su Zielinski L'articolo ilNapolista.

