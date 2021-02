Milan | riecco Bennacer | con lui in campo Tonali può maturare con calma

Leggi su calcionews24

Ismaeltorna a disposizione di Stefano Pioli dopo due mesi, una buona notizia per il. Ora SandropuòconDopo due mesi ilrecupera finalmente il suo «equilibratore»: Ismael. L'algerino è vitale nello scacchiere di Stefano Pioli e domenica contro il Crotone tornerà finalmente titolare al fianco di Kessie. A questo punto, come riporta il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, il momento di Sandropuò ancora aspettare: l'ex Brescia non sarebbe ancora pronto per prendere le redini del centrorossonero. Ora avrà il tempo di.