Microsoft a quanto pare stava per acquisire Gearbox? (Di giovedì 4 febbraio 2021) Come sappiamo, Embracer Group (che detiene già THQ Nordic, Koch Media e Saber interactive) ha da pochissimo acquisito Gearbox, gli sviluppatori di Borderlands. Scopriamo tuttavia adesso che c'era un terzo incomodo nell'affare: Microsoft. Secondo il giornalista videoludico Brad Sams, infatti, anche Microsoft aveva fatto un'offerta per l'acquisto, ma la cosa non si è finalizzata. Non sappiamo perché: se l'offerta fosse troppo bassa, o se le garanzie fornite da Gearbox non siano state abbastanza convincenti. Questo genere di transazioni, del resto, non sono semplici: lo stesso accordo con Embracer, ad esempio, vale 1,3 miliardi di dollari su carta, ma solo 363 di questi milioni verranno pagati in anticipo: il resto dipenderà dai risultati dei prossimi sei anni. Magari Microsoft aveva avanzato una proposta ...

