(Di giovedì 4 febbraio 2021)- " Ieri ilha cambiato modo di stare in campo e per fare le cose bisogna provarle.lo ha fatto in soli 3 giorni, ma con l'Atalanta era anche difficile provarlo ". Questa l'...

sportli26181512 : Marcolin: '#Napoli incerto, Gattuso dovrebbe tornare al 4-3-3': L'opinionista ed ex azzurro: 'Probabilmente ha avut… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Marcolin: 'Credo che il Napoli debba tornare al 4-3-3' - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PARERE - Marcolin: 'Credo che il Napoli debba tornare al 4-3-3' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Marcolin: 'Credo che il Napoli debba tornare al 4-3-3' - napolimagazine : IL PARERE - Marcolin: 'Credo che il Napoli debba tornare al 4-3-3' -

Ultime Notizie dalla rete : Marcolin Napoli

Corriere dello Sport.it

I giocatori nello spogliatoio sentono queste cose - ha rivelato- ma non credo che ilabbia cambiato modulo per paura dell'Atalanta. Forse ha solo inciso il momento ".Ultime notizie calcio- Dario, ex calciatore ed opinionista di DAZN, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC, Kiss Kiss, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare ...A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Dario Marcolin, opinionista ed ex giocatore del Napoli. “Il Napoli ieri ha cambiato modo di stare in campo, per fare le cose ...A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Dario Marcolin, opinionista ed ex giocatore del Napoli ...