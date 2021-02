La giostra degli appalti miliardari di Arcuri | tra mediatori | prezzi alti e società fantasma

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Il commissario di governo ha distribuito senza gara più di 3 miliardi a decine di aziende. Sempre in totale autonomia. Anche quando in piena emergenza - e anche dopo - il ministeroEsteri ha offerto una lista di fornitori in Cina e nel mondo. Finendo così nella rete di intermediari improvvisati. Ora sotto inchiesta

