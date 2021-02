Governo Draghi, Marcucci (Pd): 'Non ci sono condizioni per appoggio Lega' (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il Pd appoggia all'unanimità il tentativo di Mario Draghi di formare il nuovo Governo perché 'adeguato all'emergenza che il Paese sta attraversando'. Lo ha precisato il capogruppo dei Dem al Senato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il Pd appoggia all'unanimità il tentativo di Mariodi formare il nuovoperché 'adeguato all'emergenza che il Paese sta attraversando'. Lo ha precisato il capogruppo dei Dem al Senato ...

matteosalvinimi : Se qualcuno a sinistra ha in mente la riedizione del governo Conte, cambiando Conte con Draghi, non ci interessa. - matteorenzi : Ora è il momento dei costruttori. Ora tutte le persone di buona volontà devono accogliere l’appello del Presidente… - lorepregliasco : *FLASH -GOVERNO: M5S SI SPACCA SU DRAGHI, FONTI 'LINEA CRIMI NON CONDIVISA, RISCHIO ROTTURA'- FLASH* = - startzai : RT @PanettaLawFirm: #PanettaTechNews @RoccoPanettaIT, intervistato da @milafiordalisi su @Cor_Com, si augura un ministero per l’ #innovazio… - infoitinterno : Governo: iniziano oggi le consultazioni di Mario Draghi -