Giuseppe Conte | “Non sono un sabotatore | auspico un governo politico”

"Desidero ringraziare il presidente Mattarella, è stato prezioso nei miei mandati sia a livello istituzionale che personale. Ringrazio gli amici della coalizione che hanno lealmente collaborato. Ieri ho incontrato l'incaricato Draghi, colloquio lungo e molto aperto, gli fatto gli auguri di buon lavoro. In queste ore sono viste come ostacolo alla formazione del governo, evidentemente non mi si conosce o in malafede. Io lavoro per il bene del paese, non sono un sabotatore". Queste le parole del premier uscente Giuseppe Conte che ha rilasciato alcune dichiarazioni all'uscita da Palazzo Chigi nel giorno in cui inizieranno le consultazioni del presidente incaricato Mario Draghi che con tutta probabilità andrà a sostituire l'ormai ex primo ministro.

