George R. R. Martin dovrebbe finire il sesto libro di Game of Thrones nel 2021 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Se La storia infinita non fosse già stata scritta da Michael Ende nel 1979, potremmo dire che è proprio quella l'opera a cui sta lavorando George R. R. Martin da tempo inenarrabile. Nel mondo editoriale è quasi una barzelletta: l'autore delle Cronache del ghiaccio e del fuoco è sul sesto capitolo della saga The Winds of Winter ormai da 11 anni e promette a intervalli regolari di finirlo. La trama – anche se forse solo in parte – è addirittura già stata spoilerata dalla serie Game of Thrones. A poco era servita una scommessa con i fan nel 2019 (pena la reclusione), che aveva posto la deadline definitiva nel luglio 2020: anche quella inesorabilmente disattesa. Ora, però, il blog dello stesso autore fa accendere l'ennesima speranza. George R. R. Martin ha infatti scritto ...

