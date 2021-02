Draghi, Giorgetti: “Persona seria, così come la nostra linea”. Salvini: “Ora scelga tra noi e Grillo” (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Mario Draghi dovrà scegliere tra le richieste di Grillo e quelle nostre che sono il contrario. Meno tasse o più tasse. Noi siamo liberi. Meno tasse e meno burocrazia”. A ricattare già il premier incaricato Mario Draghi è il leader leghista, Matteo Salvini, al termine della segreteria politica della Lega. Di fronte ai dubbi del segretario, che da giorni non intende sbilanciarsi, anche per il timore di lasciare all’opposizione la sola Giorgia Meloni e di perdere consensi a destra, è invece Giancarlo Giorgetti a pressare la Lega per un coinvolgimento diretto nell’esecutivo Draghi: “Se ho convinto Salvini su Draghi? Mi sembra che sia una Persona seria, così come la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Mariodovrà scegliere tra le richieste die quelle nostre che sono il contrario. Meno tasse o più tasse. Noi siamo liberi. Meno tasse e meno burocrazia”. A ricattare già il premier incaricato Marioè il leader leghista, Matteo, al termine della segreteria politica della Lega. Di fronte ai dubbi del segretario, che da giorni non intende sbilanciarsi, anche per il timore di lasciare all’opposizione la sola Giorgia Meloni e di perdere consensi a destra, è invece Giancarloa pressare la Lega per un coinvolgimento diretto nell’esecutivo: “Se ho convintosu? Mi sembra che sia unala ...

