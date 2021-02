Draghi dovrà scegliere tra Lega e 5 stelle? (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il centrodestra andrà diviso alle consultazioni del presidente del consiglio incaricato. Matteo Salvini: 'Draghi dovrà scegliere tra le richieste di Grillo e quelle nostre che sono il contrario' Leggi su today (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il centrodestra andrà diviso alle consultazioni del presidente del consiglio incaricato. Matteo Salvini: 'tra le richieste di Grillo e quelle nostre che sono il contrario'

Ultime Notizie dalla rete : Draghi dovrà Grillo ci ripensa ma detta le condizioni per il sì M5S: dal reddito universale alla patrimoniale

...quello di Draghi sia un esecutivo politico, con il M5S che ne indossa qualche maglia. Da qui le chiamate a Giuseppe Conte, ragionando con lui su quel ruolo di 'federatore' della coalizione che dovrà ...

Chi è Serena Cappello, la riservatissima moglie di Mario Draghi

... nel 2022, Draghi rispose: " Chiedete a mia moglie, ne sa più di me ". Di Serena, ad oggi, tutto ... E la "first lady" blasonata dovrà rinunciare, suo malgrado, alla bolla di riservatezza in cui ha ...

