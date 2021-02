De Laurentiis e le tensioni con Gattuso | le parole del d s Giuntoli

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNon sono stati giorni facili in casa Napoli. La squadra azzurra, che ieri ha pareggiato 0-0 al Maradona contro l’Atalanta nella semifinale di andata di coppa Italia, è stata alle prese con qualche tensione interna dovuta ai rapporti tra il presidente Dee l’allenatore Gennaro, circostanza che ha visto protagonista di riflesso anche il direttore sportivo Cristiano. Proprio il d.s. è stato citato dal patron in due tweet che sostanzialmente lo hanno tenuto al riparo dalle voci di un addio. Sulla questione lo stessosi è espresso ai microfoni della Rai: “In tutte le società e le famiglie possono esserci dei piccoli disguidi – ha dichiarato -; a volte vengono fuori e altre no. La cosa migliore è pensare al campo e credo che Rino lo stia facendo molto ...