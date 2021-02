Corsera: lo 0-0 è quasi un regalo per il malconcio Napoli di Gattuso (Di giovedì 4 febbraio 2021) Abbastanza critico il Corriere della Sera su quella che è la prestazione del Napoli contro l’Atalanta di ieri sera lo 0-0 che è quasi un regalo per il malconcio Napoli di Gattuso Il torno dell’Atalanta infatti è quello di fare tutto meno che segnare. Non sono certo queste le partite che possono riabilitare il tecnico del Napoli agli occhi del presidente De Laurentiis Niente funziona nella banda Gattuso L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 4 febbraio 2021) Abbastanza critico il Corriere della Sera su quella che è la prestazione delcontro l’Atalanta di ieri sera lo 0-0 che èunper ildiIl torno dell’Atalanta infatti è quello di fare tutto meno che segnare. Non sono certo queste le partite che possono riabilitare il tecnico delagli occhi del presidente De Laurentiis Niente funziona nella bandaL'articolo ilsta.

napolista : Corsera: lo 0-0 è quasi un regalo per il malconcio Napoli di #Gattuso Non sono certo queste le partite che possono… - lampo62 : RT @Michele_Arnese: Nel 2020 si sono ammalati di tumore 2,7 milioni di europei e 1,3 milioni hanno perso la vita per tumore: la Commissione… - SerLongo : RT @Michele_Arnese: Nel 2020 si sono ammalati di tumore 2,7 milioni di europei e 1,3 milioni hanno perso la vita per tumore: la Commissione… - Flavr7 : RT @Michele_Arnese: Nel 2020 si sono ammalati di tumore 2,7 milioni di europei e 1,3 milioni hanno perso la vita per tumore: la Commissione… - uandarin : RT @Michele_Arnese: Nel 2020 si sono ammalati di tumore 2,7 milioni di europei e 1,3 milioni hanno perso la vita per tumore: la Commissione… -