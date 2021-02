Bethesda e tutti noi in lutto | ci ha lasciati il fondatore Robert A Altman

(Di giovedì 4 febbraio 2021) La comunità videoludica si stringe oggi attorno ai cari diA.di Zenimax (e con essa, tra le altre,). Aveva 74 anni. A darne notizia è la stessain un accorato tweet: "Siamo profondamente rattristati di comunicarvi la morte diA., nostroe CEO. Era un vero visionario, un amico e un sostenitore dello spirito delle persone e di quel che possono compiere in unisono. Era un leader straordinario, e un essere umano ancora migliore.", dopo una prima carriera da avvocato, ha fondato nel 1999 ZeniMax Media insieme a Christopher Weaver, andando a porre le basi per uno degli Studi videoludici più noti e importanti di sempre. Lascia una moglie, la celebre attrice Lynda ...

GameHugITA : RT @Eurogamer_it: #Bethesda (e tutti noi) in lutto: ci ha lasciati il fondatore #RobertAAltman - Eurogamer_it : #Bethesda (e tutti noi) in lutto: ci ha lasciati il fondatore #RobertAAltman -

Ultime Notizie dalla rete : Bethesda tutti

Spaziogames.it

Quindi, cosa farà Sony coni soldi extra guadagnati? Sembra che stia pensando a un espansione ... tra cui Obsidian, Double Fine e. Data la folle spesa di Microsoft, i fan di PlayStation ......completa digli eventi che abbiamo preparato, e non mancate di restare sintonizzati per qualche sorpresa aggiuntiva, che comunicheremo nel corso delle prossime settimane. Deathloop () ...La comunità videoludica si stringe oggi attorno ai cari di Robert A. Altman, fondatore di Zenimax (e con essa, tra le altre, Bethesda). Aveva 74 anni. A darne notizia è la stessa Bethesda in un accora ...Bethesda Softworks ha annunciato la prematura scomparsa del co-fondatore e CEO di ZeniMax Media, Robert Altman.