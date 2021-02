Benevento-Samp, ecco l’arbitro: la Strega ritrova Aureliano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Sarà Gianluca Aureliano di Bologna ad arbitrare la sfida tra il Benevento e la Sampdoria in programma domenica alle ore 12.30. Il direttore di gara emiliano ha diretto i giallorossi in una sola circostanza quest’anno, nella sconfitta maturata al Ciro Vigorito contro lo Spezia nel girone di andata (0-3). Anche il penultimo precedente non sorride alla Strega, che fu sconfitta nel girone di ritorno dello scorso campionato a Crotone (sempre 3-0). Per trovare un incrocio positivo bisogna arrivare alla seconda giornata di quel campionato, quando i giallorossi riuscirono ad imporsi sul Cittadella in casa con il risultato di 4-1 centrando la prima vittoria stagionale. Un altro precedente in A da segnalare si riferisce al campionato 2017/2018, con ko a Udine (2-0). A ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Sarà Gianlucadi Bologna ad arbitrare la sfida tra ile ladoria in programma domenica alle ore 12.30. Il direttore di gara emiliano ha diretto i giallorossi in una sola circostanza quest’anno, nella sconfitta maturata al Ciro Vigorito contro lo Spezia nel girone di andata (0-3). Anche il penultimo precedente non sorride alla, che fu sconfitta nel girone di ritorno dello scorso campionato a Crotone (sempre 3-0). Per trovare un incrocio positivo bisogna arrivare alla seconda giornata di quel campionato, quando i giallorossi riuscirono ad imporsi sul Cittadella in casa con il risultato di 4-1 centrando la prima vittoria stagionale. Un altro precedente in A da segnalare si riferisce al campionato 2017/2018, con ko a Udine (2-0). A ...

pisto_gol : Da quando c’è DBallardini, il Genoa è passato da 7pt in 13 partite-media 0.53, a 14pt in 7 partite, media 2.0, gli… - clubdoria46 : #Sampdoria, attenta agli 'scarti': con il #Benevento Caprari&C pronti a colpire #samp #caprari - it_samp : #BeneventoSampdoria: la designazione arbitrale. - sampdoria : ?? #Arbitri: #BeneventoSamp affidata ad #Aureliano di Bologna ?? - clubdoria46 : #Sampdoria, #Benevento pieno di ex: temete la vendetta di #Caprari, #Depaoli e #Sau? Like - Sì Retweet - No #samp #ClubDoria46 -