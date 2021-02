Auto in fiamme in un parcheggio privato: intervento dei Vigili del Fuoco (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Incendio questa sera all’interno di un parcheggio privato lungo Via dei Mulini. In fiamme e per cause da accertare una Citroen C1 lasciata in sosta dal primo pomeriggio. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Incendio questa sera all’interno di unlungo Via dei Mulini. Ine per cause da accertare una Citroen C1 lasciata in sosta dal primo pomeriggio. Immediato l’deidelche hanno provveduto a spegnere le. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

ottopagine : Auto in fiamme a Benevento, paura in via dei Mulini - FOTO #Benevento - CorriereCitta : Roma. L’auto è in fiamme, autista Atac ‘eroe’ scende dal bus e spegne l’incendio (FOTO) - NewSicilia : Ad accorgersi dell’incendio alcuni agenti della polizia locale #Newsicilia - TeleuniversoTV : Ferentino – Fiamme in autostrada, auto a fuoco nella notte : - LaGazzettaWeb : Lecce, attentato incendiario la scorsa notte: in fiamme l'auto di una vigilessa -