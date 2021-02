Ultime Notizie Roma del 03-02-2021 ore 18:10 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno politica in apertura accetta l’incarico per formare un governo Mario Draghi salito al Colle da Mattarella è durato più di un’ora il colloquio tra il Presidente della Repubblica è l’ex numero uno della BCE è un momento difficile Dobbiamo essere all’altezza ha detto Angelo stampa vincere la pandemia completare la campagna vaccinale offrire risposte ai problemi quotidiani rilanciare il paese sono le sfide ha proseguito è aggiunto abbiamo a disposizione le risorse straordinarie del abbiamo la possibilità di operare con uno sguardo attento alle future generazioni alla coesione sociale per tutti questi motivi i draghi annunciato con grande rispetto non rivolgere al parlamento espressione della sovranità popolare sono fiducioso che dal confronto con i partiti con i gruppi parlamentari le ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 3 febbraio 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno politica in apertura accetta l’incarico per formare un governo Mario Draghi salito al Colle da Mattarella è durato più di un’ora il colloquio tra il Presidente della Repubblica è l’ex numero uno della BCE è un momento difficile Dobbiamo essere all’altezza ha detto Angelo stampa vincere la pandemia completare la campagna vaccinale offrire risposte ai problemi quotidiani rilanciare il paese sono le sfide ha proseguito è aggiunto abbiamo a disposizione le risorse straordinarie del abbiamo la possibilità di operare con uno sguardo attento alle future generazioni alla coesione sociale per tutti questi motivi i draghi annunciato con grande rispetto non rivolgere al parlamento espressione della sovranità popolare sono fiducioso che dal confronto con i partiti con i gruppi parlamentari le ...

