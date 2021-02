Su Instragram Eros Ramazzotti commenta l’incontro tra Mattarella e Draghi

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sono ore concitate per la politica italiana e, in occasione deltra Sergioe Marioha espresso la sua opinione La crisi di governo continua. Il mandato esplorativo dato dal Presidente della Repubblica Sergioal Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico non ha dato esito positivo. Ieri sera, quindi, il Capo dello Stato si è trovato a dover spiegare agli italiani quali sarebbero state le due possibilità: andare alle elezioni anticipate oppure creare un governo tecnico. Analizzando punto per punto perché sarebbe sconveniente e inopportuno indire elezioni, Sergioha comunicato la sua decisione di conferire mandato ad una persona che dovrà occuparsi di creare un governo nel più breve tempo possibile. ...