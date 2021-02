Stadia non sta chiudendo i battenti: Google conferma che 'continueranno ad arrivare grandi giochi sulla piattaforma' (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il servizio Stadia è attualmente al centro delle discussioni, dopo l'annuncio della chiusura dei team interni. In rete moltissimi hanno commentato la recente notizia, ma ora arriva un'importante precisazione dall'account Twitter ufficiale. Attraverso Twitter, Google ha voluto confermare che Stadia non sta chiudendo i battenti e che, al contrario, continueranno ad arrivare grandi giochi sulla piattaforma. A un utente che chiedeva delucidazioni sulla situazione della piattaforma, l'account ha risposto: "Stadia non sta chiudendo. Continueremo a portare altri fantastici giochi sulla ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il servizioè attualmente al centro delle discussioni, dopo l'annuncio della chiusura dei team interni. In rete moltissimi hanno commentato la recente notizia, ma ora arriva un'importante precisazione dall'account Twitter ufficiale. Attraverso Twitter,ha volutore chenon stae che, al contrario,ad. A un utente che chiedeva delucidazionisituazione della, l'account ha risposto: "non sta. Continueremo a portare altri fantastici...

