Social e minori | far meglio si può

Il commento di Guido Scorza dopo le misure adottate da TikTok per rimuovere gli account degli under 13 su richiesta del Garante della Privacy Non accadrà domani ma non è neppure impossibile che accada davvero che, finalmente, i bambini stiano fuori dai Social pensati, progettati e sviluppati per un pubblico di un'età diversa. È la prima reazione che si ha scorrendo gli impegni – assolutamente informali – assunti da TikTok a seguito …

Educare al mondo web, ai social e ad un loro uso responsabile diventa oggi più che mai una priorità ... Avviato nel 2020 con l'ambizione di mettere al centro la tutela dei minori in un'ottica di ...

... i minori di 13 anni saranno bloccati e rimossi. Parte anche una campagna di sensibilizzazione per i genitori. Inizia il conto alla rovescia: dal 9 febbraio Tik Tok , il social di video sharing molto ...

TikTok adotterà misure per bloccare l'accesso agli utenti minori di 13 anni e valuterà l'uso di sistemi di intelligenza artificiale per la verifica dell'età. L'App lancerà una campagna informativa per ...

