Silvia Toffanin si è rifatta? Lo scatto dal passato (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Silvia Toffanin sta attirando l'attenzione dei fans e dei media. Il dubbio che si è insinuato in tutti è infatti uno solo: si è rifatta? La bella conduttrice ha fatto il suo primo esordio nel 1997, anno in cui ha partecipato a Miss Italia. Nel 2000, è stata invece la volta di 'Passaparola' e infine di 'Verissimo', a cui Silvia ha preso parte occupandosi inizialmente di moda. In quel periodo, a condurre il talk show c'era infatti Paola Perego, che ha poi lasciato il posto alla compagna di Pier Silvio Berlusconi. Sono recentemente spuntate alcune foto del passato, che hanno fatto credere ai fans che forse anche lei abbia deciso di ricorrere alla chirurgia estetica, concedendosi così qualche ritocchino. Voi cosa ne pensate? Il cambiamento di Silvia ...

