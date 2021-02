LaGazzettaWeb : Sette furti in una notte: arrestati in tre a Molfetta (Ba), puntavano cantine e garage, da dove venivano rubati tan… - CasilinaNews : Nomentano, denunciati sette minorenni: avevano messo a segno furti e rapine nei pressi di un parco pubblico… - News_24it : APRILIA - Nel pomeriggio di ieri, ad Aprilia , al termine di mirata attività info-investigativa sul territorio, gl… -

Ultime Notizie dalla rete : Sette furti

La Gazzetta del Mezzogiorno

In una sola notte, tra il 31 gennaio e il primo febbraio, avrebbero commessocolpi, trae tentati. A distanza di poche ore i tre, un incensurato 25enne e due pluripregiud Fonte ...... distribuiti su turni diurni effettuatigiorni alla settimana dalle ore 7 alle 20 e turni ... revisione periodica (63), fermi amministrativi, pignoramenti e. 165 gli inviti a presentare la ...Si sarebbero introdotti in un complesso residenziale di Valenzano (Bari) e avrebbero ripulito tutti i box auto. In una sola notte, tra il 31 gennaio e il primo febbraio, avrebbero commesso sette colpi ...Si sarebbero introdotti in un complesso residenziale di Valenzano (Bari) e avrebbero ripulito tutti i box auto. In una sola notte, tra il 31 gennaio e il primo febbraio, avrebbero commesso sette colpi ...