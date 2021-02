NBA 2020/2021: i Big Three ne mettono 90 contro i Clippers, Boston supera Golden State (Di mercoledì 3 febbraio 2021) I risultati della notte italiana tra martedì 2 e mercoledì 3 febbraio ha visto in scena lo svolgersi di sei partite della regular season NBA 2020/2021. I Brooklyn Nets sconfiggono i Clippers guidati da 90 punti siglati dal trio Irving-Harden-Durant. Ne approfittano i Jazz, che vincendo contro i Pistons tornano in vetta alla Western Conference. Toronto supera Orlando guidata da un mostruoso Fred VanVleet da 54 punti. Boston vince a San Francisco contro i Warriors, Indiana ferma la striscia di Memphis. Infine Washington cade in casa contro Portland. LE CLASSIFICHE DELLE DUE CONFERENCE (in aggiornamento) Le altre partite: Tutti i risultati: SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 3 febbraio 2021) I risultati della notte italiana tra martedì 2 e mercoledì 3 febbraio ha visto in scena lo svolgersi di sei partite della regular season NBA. I Brooklyn Nets sconfiggono iguidati da 90 punti siglati dal trio Irving-Harden-Durant. Ne approfittano i Jazz, che vincendoi Pistons tornano in vetta alla Western Conference. TorontoOrlando guidata da un mostruoso Fred VanVleet da 54 punti.vince a San Franciscoi Warriors, Indiana ferma la striscia di Memphis. Infine Washington cade in casaPortland. LE CLASSIFICHE DELLE DUE CONFERENCE (in aggiornamento) Le altre partite: Tutti i risultati: SportFace.

