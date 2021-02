Mastella: "In Parlamento per Draghi meno voti che per Conte" (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Temo che Draghi, per i veti reciproci tra gli schieramenti, abbia in Parlamento meno voti di Conte. Senza i Cinque Stelle non c’è né la formula Ursula né il Pd può stare con la Lega a sostenere lo stesso governo”. A dirlo è il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, uno tra i responsabili chiamati in causa per salvare il Conte bis. “Resterebbero a sostenerlo solo Pd, Italia Viva e Forza Italia” e a quel punto i responsabili “serviranno a gogo”, spiega Mastella. Certo è che questo scenario significherebbe “la scomparsa della politica, resta l’aritmetica. E come diceva Totò: somma fa totale”. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Temo che, per i veti reciproci tra gli schieramenti, abbia indi. Senza i Cinque Stelle non c’è né la formula Ursula né il Pd può stare con la Lega a sostenere lo stesso governo”. A dirlo è il sindaco di Benevento, Clemente, uno tra i responsabili chiamati in causa per salvare ilbis. “Resterebbero a sostenerlo solo Pd, Italia Viva e Forza Italia” e a quel punto i responsabili “serviranno a gogo”, spiega. Certo è che questo scenario significherebbe “la scomparsa della politica, resta l’aritmetica. E come diceva Totò: somma fa totale”.

