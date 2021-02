Ladispoli, in casa gli trovano una pistola e un’uniforme della Finanza: nei guai un 57enne (Di mercoledì 3 febbraio 2021) I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, nel corso di servizio di controllo del territorio hanno eseguito una perquisizione presso l’abitazione di un 57enne, abitante a Ladispoli con precedenti, avendo fondato motivo che lo stesso detenesse illecitamente un’arma. Una volta dentro l’abitazione del 57enne, infatti i militari della Stazione Carabinieri di Ladispoli, hanno rinvenuto, nel cassetto del comò, una pistola Beretta calibro 9 con il relativo munizionamento, della quale l’individuo non sapeva giustificarne il possesso. Leggi anche: Roma, venditore ambulante di gioielli (rubati) fermato dalla Polizia: recuperata refurtiva dal valore di 51mila euro Sempre durante la stessa perquisizione, estesa anche nel garage dell’uomo, i militari hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 3 febbraio 2021) I CarabinieriCompagnia di Civitavecchia, nel corso di servizio di controllo del territorio hanno eseguito una perquisizione presso l’abitazione di un, abitante acon precedenti, avendo fondato motivo che lo stesso detenesse illecitamente un’arma. Una volta dentro l’abitazione del, infatti i militariStazione Carabinieri di, hanno rinvenuto, nel cassetto del comò, unaBeretta calibro 9 con il relativo munizionamento,quale l’individuo non sapeva giustificarne il possesso. Leggi anche: Roma, venditore ambulante di gioielli (rubati) fermato dalla Polizia: recuperata refurtiva dal valore di 51mila euro Sempre durante la stessa perquisizione, estesa anche nel garage dell’uomo, i militari hanno ...

CorriereCitta : Ladispoli, in casa gli trovano una pistola e un’uniforme della Finanza: nei guai un 57enne - radioromait : Ladispoli, pistola e uniforme Gdf in casa di un 57enne con precedenti: arrestato - gruppocasare_la : Visualizza questo post di Agenzia Immobiliare Remax ITI Casa RE Ladispoli su Google: - MarcoStac : @LaPanceraRosa @vale26bi74 Però quindi col bianco non sbagliavo? Perché a casa mia è da sempre così, anche a buon s… -