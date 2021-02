Intervista esclusiva a Francesco Vitiello: «Diego e Francesco ormai sono un’unica strana entità» (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Entrato nel mondo dello spettacolo a 5 anni con la pubblicità, Francesco Vitiello nel 1996 debutta come attore nella soap opera in onda su Rai 3, Un posto al sole, interpretando dalla prima puntata Diego Giordano. Da sempre con la passione per lo spettacolo, prima di iniziare a lavorare in TV ha frequentato un corso di teatro e recitato a scuola. Dopo il debutto televisivo, tra il 1997 e il 1998 lavora in teatro ne I veri figli di Filumena M, Corpus Cristi e Se cantar mi fai d’amore, tutti per la regia di Enrico Maria Lamanna; nel 2002 recita ne Il letto, regia di Pino L’ Abbate, e nel 2004 ne La capra, ancora una volta diretto da E. M. Lamanna. Per la televisione ha lavorato anche nella serie tv di Canale 5 Distretto di Polizia 4 (2003), regia di Monica Vullo e Riccardo Mosca, in cui interpreta il ruolo dell’agente ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Entrato nel mondo dello spettacolo a 5 anni con la pubblicità,nel 1996 debutta come attore nella soap opera in onda su Rai 3, Un posto al sole, interpretando dalla prima puntataGiordano. Da sempre con la passione per lo spettacolo, prima di iniziare a lavorare in TV ha frequentato un corso di teatro e recitato a scuola. Dopo il debutto televisivo, tra il 1997 e il 1998 lavora in teatro ne I veri figli di Filumena M, Corpus Cristi e Se cantar mi fai d’amore, tutti per la regia di Enrico Maria Lamanna; nel 2002 recita ne Il letto, regia di Pino L’ Abbate, e nel 2004 ne La capra, ancora una volta diretto da E. M. Lamanna. Per la televisione ha lavorato anche nella serie tv di Canale 5 Distretto di Polizia 4 (2003), regia di Monica Vullo e Riccardo Mosca, in cui interpreta il ruolo dell’agente ...

