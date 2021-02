Incarico a Draghi | «Momento difficile | fiducioso che emerga unità» Incontro con Conte Grillo | leali all’ex premier Salvini | «Elezioni via maestra | ma no pregiudizi»

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) ll presidente della Repubblica ha conferitopresidente della Bce l'di costituire un nuovo esecutivo.ha accettato con riserva. La scioglierà al termine delle consultazioni. La cartagiocata dal capo dello Stato dopo il nulla di fatto dell'esploratore Roberto Fico è l'ultima prima della deriva elettorale, ma scuote la politica., no a. M5s verso una spaccatura interna. Per Meloni «è meglio il voto»,avverte: «Nosuma orizzonte è voto». Apre Forza Italia, che ricorda la “stima antica” tra Berlusconi e l'ex presidente della Bce. Renzi plaude a Mattarella. Zingaretti attacca Iv e dichiara che il Pd è «pronto al confronto ...

Quirinale : Comunicazioni del Segretario Generale Zampetti:il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella ha ricevuto questa… - you_trend : ?? #BREAKING #Quirinale, Mario #Draghi ha accettato con riserva l'incarico di formare un governo - TgLa7 : #Draghi accetta l'incarico di formare il nuovo governo con riserva - LissoniLuisa : RT @NicolaPorro: Nella giornata in cui #Draghi accetta l'incarico di formare un nuovo governo, leggete un po' cosa è successo al libro in u… - S_Wandemberg : RT @TgLa7: #Draghi accetta l'incarico di formare il nuovo governo con riserva -

Ultime Notizie dalla rete : Incarico Draghi

Leggi anche Crisi governo,accettacon riserva Governo, look istituzionale per"Ringrazio il Presidente della Repubblica per la fiducia che mi ha voluto accordare, conferendomi ...Leggi anche Crisi governo,accettacon riserva Governo, cosa ha detto"C'è un potenziale di circa 2 milioni di persone che potrebbe perdere il posto di lavoro nei prossimi mesi"...Condividi questo articolo:Roma, 3 feb. (Adnkronos) – “Ho una grande stima per Mario Draghi: è stato il migliore banchiere centrale che abbiamo avuto in Europa e per distacco. Ha salvato l’euro e l’are ...Un altro episodio ha a che fare, invece, con la fine dell’incarico di Mario Draghi alla Banca Centrale europea. In questo caso è stato lui stesso a esortare la stampa a interpellare la moglie. La ...