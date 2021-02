Grazie al digitale le piccole controversie trovano giustizia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Immagine: pixel2013/pixabay)*Disseminator Scan Project L’impatto che la tecnologia può avere nel settore della giustizia è ancora tutto da scoprire, in termini di efficienza e di produttività. Molte università e centri di ricerca in tutta Europa si stanno occupando di studiare le applicazioni di intelligenza artificiale alla decisione giudiziaria e/o alla previsione dell’esito di un giudizio o di come il protocollo blockchain possa venire in aiuto per la gestione e la certificazione del flusso giudiziario. Diversi Paesi europei hanno stanziato budget per questo e diverse realtà giudiziarie stanno partecipando a questi studi. Avvicinare la giustizia ai cittadini e alle imprese. Ma c’è uno specifico obiettivo che è veramente a portata di mano, proprio Grazie alla tecnologia, ed è quello di avvicinare i cittadini alla ... Leggi su wired (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Immagine: pixel2013/pixabay)*Disseminator Scan Project L’impatto che la tecnologia può avere nel settore dellaè ancora tutto da scoprire, in termini di efficienza e di produttività. Molte università e centri di ricerca in tutta Europa si stanno occupando di studiare le applicazioni di intelligenza artificiale alla decisione giudiziaria e/o alla previsione dell’esito di un giudizio o di come il protocollo blockchain possa venire in aiuto per la gestione e la certificazione del flusso giudiziario. Diversi Paesi europei hanno stanziato budget per questo e diverse realtà giudiziarie stanno partecipando a questi studi. Avvicinare laai cittadini e alle imprese. Ma c’è uno specifico obiettivo che è veramente a portata di mano, proprioalla tecnologia, ed è quello di avvicinare i cittadini alla ...

