Covid in Campania, De Luca: “Assembramenti irresponsabili! Se succede ancora, tra una settimana chiudiamo tutto” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nella giornata di ieri, a Caserta, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha avvertito la popolazione campana con toni abbastanza importanti. Il governatore ha rivelato di non voler più vedere immagini di Assembramenti pericolosi, con il rischio di chiudere la Campania tra una settimana. “Tenetevi le mascherine L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nella giornata di ieri, a Caserta, il presidente della Regione, Vincenzo De, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha avvertito la popolazione campana con toni abbastanza importanti. Il governatore ha rivelato di non voler più vedere immagini dipericolosi, con il rischio di chiudere latra una. “Tenetevi le mascherine L'articolo

VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (2 febbraio 2021) Ecco l’aggiornamen… - fattoquotidiano : Otto pagine di una sentenza del Tar Campania, resa nota ieri, dicono no a un indennizzo di oltre 3 milioni di euro… - VincenzoDeLuca : ??#Covid19, #vaccinazioni per la popolazione over 80: attivata la piattaforma informatica per le adesioni.… - trekking_tv : #Covid19, #Bollettino unità di crisi #RegioneCampania... - statodelsud : Covid Campania, 21 nuovi studenti positivi nelle scuole di Napoli. DIRETTA -