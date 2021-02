Conte tornerà professore a Firenze. Il rettore Dei: «Lo stiamo aspettando» (Di giovedì 4 febbraio 2021) L'aveva detto qualche giorno fa, il rettore dell'Università di Firenze, Luigi Dei, e Firenze Post l'aveva riportato: se Conte non sarà più presidente del consiglio, la sua cattedra qui è pronta ad accoglierlo di nuovo. E ora, con Draghi presidente incaricato, il rettore ha ripetuto che la sua cattedra è pronta Leggi su firenzepost (Di giovedì 4 febbraio 2021) L'aveva detto qualche giorno fa, ildell'Università di, Luigi Dei, ePost l'aveva riportato: senon sarà più presidente del consiglio, la sua cattedra qui è pronta ad accoglierlo di nuovo. E ora, con Draghi presidente incaricato, ilha ripetuto che la sua cattedra è pronta

Ultime Notizie dalla rete : Conte tornerà Crisi di Governo, Conte esce dalla scena politica: tornerà ad insegnare

Dopo quasi tre anni tornerà nelle aule per dedicarsi alla formazione delle nuove generazioni. Il percorso di Conte è stato un orgoglio per l'intero Ateneo: 'Ha dato lustro alla nostra Università ed ...

Dopo quasi tre anni tornerà nelle aule per dedicarsi alla formazione delle nuove generazioni. Il percorso di Conte è stato un orgoglio per l'intero Ateneo: 'Ha dato lustro alla nostra Università ed ...