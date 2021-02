Calciomercato Milan – Piace Otávio: duello con la Roma? | News (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Otávio Monteiro, classe 1995, è in scadenza di contratto con il Porto e Piace molto al Milan. Ci sono già stati colloqui con i suoi rappresentanti Calciomercato Milan – Piace Otávio: duello con la Roma? News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 3 febbraio 2021)Monteiro, classe 1995, è in scadenza di contratto con il Porto emolto al. Ci sono già stati colloqui con i suoi rappresentanticon laPianeta

AntoVitiello : È stato un mese intenso per il #Milan, che ha concluso il #calciomercato con 7 operazioni: tre in entrata (… - DiMarzio : #Lazio su #Musacchio: gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa col #Milan - DiMarzio : #Calciomercato - La #Lazio chiude per #Musacchio dal #Milan. I dettagli - BombeDiVlad : ???? #Milan, per l’estate si continua a monitorare #MatíasViña del #Palmeiras ?? Le ultime #LeBombeDiVlad #LBDV… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Milan, il fattore #Calhanoglu sul rinnovo di #Kessie -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Milan, il fattore Calhanoglu sul rinnovo di Kessie

Il centrocampista ivoriano, che ha segnato 23 gol in 163 partite in rossonero, ha sempre messo il Milan in cima alla lista , anche quando le cose andavano male e il suo nome riempiva le pagine di ...

Il Milan non si ferma: due occasioni a parametro zero

1 Il Milan non ha intenzione di fermarsi né nella corsa scudetto, né nella programmazione del proprio futuro e secondo il Corriere dello Sport continua a trattare con grande interesse due possibili colpi a ...

Milan, Hauge escluso dalla lista Uefa! Calciomercato.com Calciomercato Milan – Piace Otávio: duello con la Roma? | News

Otávio Monteiro, classe 1995, è in scadenza di contratto con il Porto e piace molto al Milan. Ci sono già stati colloqui con i suoi rappresentanti ...

Roma, presentata la lista UEFA in vista del Braga. Presente Dzeko | Pagine Romaniste

Questa la lista completa:. PORTIERI: Pau Lopez, Mirante, Fuzato. Edin Dzeko è presente nell’elenco, così come Stephan El Shaarawy – tornato da poco nella Roma e presentato quest’oggi in conferenza sta ...

Il centrocampista ivoriano, che ha segnato 23 gol in 163 partite in rossonero, ha sempre messo ilin cima alla lista , anche quando le cose andavano male e il suo nome riempiva le pagine di ...1 Ilnon ha intenzione di fermarsi né nella corsa scudetto, né nella programmazione del proprio futuro e secondo il Corriere dello Sport continua a trattare con grande interesse due possibili colpi a ...Otávio Monteiro, classe 1995, è in scadenza di contratto con il Porto e piace molto al Milan. Ci sono già stati colloqui con i suoi rappresentanti ...Questa la lista completa:. PORTIERI: Pau Lopez, Mirante, Fuzato. Edin Dzeko è presente nell’elenco, così come Stephan El Shaarawy – tornato da poco nella Roma e presentato quest’oggi in conferenza sta ...