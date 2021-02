Acque inquinate | dalla Regione un bando per le bonifiche

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ilè stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e si ha tempo fino a metà marzo per presentare l'istanza. Il provvedimento - redatto dal dipartimentoe rifiuti e a firma del dirigente ...

AquaItaliaAnima : La nuova frontiera per il trattamento delle acque inquinate è rappresentata dall’utilizzo di nanomateriali. Scopri… - Sabbath_fed : @LiaPomponio Grazie bellissima! ??????Praticamente sono un maniaco del trattamento delle acque inquinate. Vabbè. ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Acque inquinate

AgrigentoOGGi.it

Il provvedimento - redatto dal dipartimentoe rifiuti e a firma del dirigente generale ...diverse finestre e rientrano all'interno del Po Fesr 2014/2020 (Azione 6.2.1 'Bonifica di aree...... che rientra nel piano regionale per la messa a norma delle areedell'Isola . A seguito ... Saranno, poi, realizzate opere per la regimazione dellemeteoriche attraverso la posa di ...È attivo il bando da 16,6 milioni di euro destinato alla bonifica di aree inquinate in Sicilia. L’avviso consentirà di intervenire sui numerosi siti censiti all’interno del Piano regionale delle bonif ...Costa è stato ed è uno dei Ministri dell'ambiente che meglio ha saputo affrontare le sfide che siamo stati chiamati ad affrontare ...