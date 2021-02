The Tourist, Depp e Jolie coppia da sogno sullo schermo. Ma chi doveva esserci al loro posto? (Di martedì 2 febbraio 2021) Johnny Depp e Angelina Jolie sono i protagonisti del film The Tourist, in onda su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) stasera, martedì 2 febbraio alle 21.10. Johnny Depp è Frank, un turista americano in vacanza in Italia per cercare di lasciarsi alle spalle un passato di esperienze amorose negative. Il suo viaggio è sconvolto quando conosce Elise, interpretata da Angelina Jolie, una donna travolgente e misteriosa. L’incontro è tutt’altro che casuale e, inseguendo una potenziale storia d’amore, Frank si trova presto invischiato in una spirale di intrighi e pericoli. Sono Johnny Depp e Angelina Jolie la coppia da sogno del film, presentanti in The Tourist come personaggi enigmatici, lussuriosi e sexy. È curioso ... Leggi su velvetmag (Di martedì 2 febbraio 2021) Johnnye Angelinasono i protagonisti del film The, in onda su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) stasera, martedì 2 febbraio alle 21.10. Johnnyè Frank, un turista americano in vacanza in Italia per cercare di lasciarsi alle spalle un passato di esperienze amorose negative. Il suo viaggio è sconvolto quando conosce Elise, interpretata da Angelina, una donna travolgente e misteriosa. L’incontro è tutt’altro che casuale e, inseguendo una potenziale storia d’amore, Frank si trova presto invischiato in una spirale di intrighi e pericoli. Sono Johnnye Angelinaladadel film, presentanti in Thecome personaggi enigmatici, lussuriosi e sexy. È curioso ...

