The Sandman, Boyd Holbrook: "Netflix ha in programma più stagioni" (Di martedì 2 febbraio 2021) Boyd Holbrook si è sbottonato sulla possibile durata della serie The Sandman e sui progetti futuri di Netflix riguardo allo ahow. Boyd Holbrook torna a parlare dell'adattamento seriale di The Sandman anticipando che il contratto di Netflix prevederebbe più stagioni, sempre se l'accoglienza da parte degli utenti sarà sufficientemente calorosa. Boyd Holbrook attualmente impegnato nella promozione dell'horror di Sean Ellis Eight for Silver, presentato in anteprima al Sundance 2021, ha anticipato a Collider alcuni dettagli della serie tratta dal fumetto di culto di Neil Gaiman: "Stiamo girando The Sandman. Le riprese sono in corso a Londra. Io interpreto il Corinzio, uno dei ruoli più cool ... Leggi su movieplayer (Di martedì 2 febbraio 2021)si è sbottonato sulla possibile durata della serie Thee sui progetti futuri diriguardo allo ahow.torna a parlare dell'adattamento seriale di Theanticipando che il contratto diprevederebbe più, sempre se l'accoglienza da parte degli utenti sarà sufficientemente calorosa.attualmente impegnato nella promozione dell'horror di Sean Ellis Eight for Silver, presentato in anteprima al Sundance 2021, ha anticipato a Collider alcuni dettagli della serie tratta dal fumetto di culto di Neil Gaiman: "Stiamo girando The. Le riprese sono in corso a Londra. Io interpreto il Corinzio, uno dei ruoli più cool ...

