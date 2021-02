Sileri chiede la radiazione del medico no-vax Amici: «Non c’è posto per gente come lui» (video) (Di martedì 2 febbraio 2021) Il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri ora vuole la testa del dottor Mariano Amici. Il medico no vax che proprio con Sileri ha avuto un durissimo scontro in diretta tv nella trasmissione di Massimo Giletti. “Il rischio è che i negazionisti facciano proselitismo, soprattutto su persone fragili, e questo non va bene. Qui si parla di scienza, con basi centenarie. Non si può rinnegare l’evidenza. Dire che il vaccino è un farmaco geneticamente modificato è come dire che il Sole ruota intorno alla Terra. Non sono preoccupato per questo medico negazionista, sono preoccupato per i suoi assistiti”. Lo ha affermato al ‘Tg Zero’ di Radio Capital il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, tornando sullo scontro avuto in tv su Covid-19 con il medico ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 2 febbraio 2021) Il viceministro alla Salute, Pierpaoloora vuole la testa del dottor Mariano. Ilno vax che proprio conha avuto un durissimo scontro in diretta tv nella trasmissione di Massimo Giletti. “Il rischio è che i negazionisti facciano proselitismo, soprattutto su persone fragili, e questo non va bene. Qui si parla di scienza, con basi centenarie. Non si può rinnegare l’evidenza. Dire che il vaccino è un farmaco geneticamente modificato èdire che il Sole ruota intorno alla Terra. Non sono preoccupato per questonegazionista, sono preoccupato per i suoi assistiti”. Lo ha affermato al ‘Tg Zero’ di Radio Capital il viceministro della Salute, Pierpaolo, tornando sullo scontro avuto in tv su Covid-19 con il...

SecolodItalia1 : Sileri chiede la radiazione del medico no-vax Amici: «Non c’è posto per gente come lui» (video)… - Paulmas42785608 : Sileri che con arroganza chiede ad Amici se ha fatto pubblicazioni . Perche' scusate Speranza ha pubblicazioni in… - MasciTini : @GiovaQuez @FiloPucci @DM_Deluca Intanto c’è confusione visto che Sileri chiede ad aifa di modificare la direttiva.… - DM_Deluca : @StefanoSamma7 @mante La mia preferita è Sileri che chiede 'Diteci chi sono i 400mila non sanitari vaccinati!' - EdoardoTengatt1 : Notizia comfermata anche dal Vice Ministro alla sanità Sileri che chiede l’intervento delle procure -

Ultime Notizie dalla rete : Sileri chiede Monoclonali, è scontro tra Italia ed Europa. Aifa: "Usarle subito". Ema: "Prima altri studi"

... Andrea Antinori; i membri del Cts Ranieri Guerra e Gianni Rezza, il viceministro Pier Paolo Sileri ... In sostanza Silvestri chiede le dimissioni di Magrini. Forse anche a seguito di queste pressioni il ...

Vaccino AstraZeneca, Sileri: 'Aifa riveda limiti età'

Vaccino AstraZeneca contro il Covid. Il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri chiede, parlando al 'Tg Zero' di Radio Capital, all'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) di rivedere il limite d'età, portandolo da under '55 a 65 anni'. L'Agenzia europea del farmaco 'Ema ha ...

Sileri chiede la radiazione del medico no-vax Amici: «Non c'è posto per gente come lui»... Il Secolo d'Italia "Alzare età per il

Vaccino AstraZeneca contro il Covid. Il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri chiede, parlando al 'Tg Zero' di Radio Capital, all'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) di rivedere il limite d'età, ...

Coronavirus, Sileri ad Aifa: ''Riveda limite d'età del vaccino AstraZeneca''

''Questa cosa lascia un po' di confusione. Io mi aspetto che l'Aifa riveda il limite e lo porti da 55 a 65 anni. E saranno le singole Regioni a gestire i vaccini'', dice il viceministro alla Salute Pi ...

... Andrea Antinori; i membri del Cts Ranieri Guerra e Gianni Rezza, il viceministro Pier Paolo... In sostanza Silvestrile dimissioni di Magrini. Forse anche a seguito di queste pressioni il ...Vaccino AstraZeneca contro il Covid. Il viceministro alla Salute Pierpaolo, parlando al 'Tg Zero' di Radio Capital, all'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) di rivedere il limite d'età, portandolo da under '55 a 65 anni'. L'Agenzia europea del farmaco 'Ema ha ...Vaccino AstraZeneca contro il Covid. Il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri chiede, parlando al 'Tg Zero' di Radio Capital, all'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) di rivedere il limite d'età, ...''Questa cosa lascia un po' di confusione. Io mi aspetto che l'Aifa riveda il limite e lo porti da 55 a 65 anni. E saranno le singole Regioni a gestire i vaccini'', dice il viceministro alla Salute Pi ...