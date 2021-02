Mattarella: «L’emergenza richiede un governo di alto profilo, non politico» (Di martedì 2 febbraio 2021) Le parole del presidente della Repubblica: «Avverto il dovere di rivolgere un ulteriore appello alle forze politiche presenti in Parlamento perché conferiscano fiducia a un governo di alto profilo con nessuna formula politica». Leggi su ecodibergamo (Di martedì 2 febbraio 2021) Le parole del presidente della Repubblica: «Avverto il dovere di rivolgere un ulteriore appello alle forze politiche presenti in Parlamento perché conferiscano fiducia a undicon nessuna formula politica».

