Lombardia | Bertolaso categorico | “Vaccineremo tutti entro giugno | io non prenderò un euro”

Milano, 2 feb – Guido Bertolaso, neo consulente per il piano vaccinale della Regione Lombardia, ha le idee molto chiare: "entro giugno vaccino a tutti i lombardi. Sono un uomo delle istituzioni, un funzionario dello Stato, anche se sono pensionato e darò tutta la mia vita per risolvere problemi di questo amato Paese". Bertolaso: "Lombardi vaccinati entro giugno? E' possibile" Guido Bertolaso, ex capo della Protezione Civile, in conferenza stampa, promette "una massiccia campagna di vaccinazione, 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana". Bertolaso era insieme al governatore Attilio Fontana, alla vicepresidente Letizia Moratti e all'assessore Pietro Foroni. "Il traguardo di vaccinare tutta la Regione ...

