Guida TV: programmi di stasera, martedì 2 febbraio 2021 (Di martedì 2 febbraio 2021) Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, martedì 2.2.2021, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Coppa Italia: Inter-Juventus Calcio RAI2 stasera tutto è possibile Varietà RAI3 #Cartabianca Attualità RETE4 Fuori dal coro Attualità CANALE5 Daydreamer Soap Opera ITALIA1 Mamma, ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York Film LA7 Dimartedì Attualità REALTIME Primo appuntamento Docureality CIELO Per fortuna che ci sei Film TV8 Una proposta seducente Film NOVE Sei giorni, sette notti Film

