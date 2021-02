Grande Fratello Vip 5, Alda D’Eusanio graziata da pubblico e GF dopo la “N Word” (Di martedì 2 febbraio 2021) Grande Fratello Vip 5 Alda D’Eusanio salvata dal pubblico dopo il ne*ro (video) Lunedì 1 febbraio il Grande Fratello Vip 5 si è trovato a gestire (male) l’ennesimo caso di parola da non usare in tv ma usata da uno dei concorrenti entrato da poco nella casa. In settimana a nemmeno di 24 ore dal suo ingresso Alda D’Eusanio, settantenne giornalista e conduttrice tv, in un allusivo gioco di parole con il pesce di mezzo, si è lasciata sfuggire la N Word, la parola Ne*ro che già costò a Fausto Leali l’espulsione. In questo caso considerato il contesto e la modalità del suo uso, non rivolta direttamente a qualcuno, Alfonso Signorini e il Grande Fratello hanno si rimproverato ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 2 febbraio 2021)Vip 5salvata dalil ne*ro (video) Lunedì 1 febbraio ilVip 5 si è trovato a gestire (male) l’ennesimo caso di parola da non usare in tv ma usata da uno dei concorrenti entrato da poco nella casa. In settimana a nemmeno di 24 ore dal suo ingresso, settantenne giornalista e conduttrice tv, in un allusivo gioco di parole con il pesce di mezzo, si è lasciata sfuggire la N, la parola Ne*ro che già costò a Fausto Leali l’espulsione. In questo caso considerato il contesto e la modalità del suo uso, non rivolta direttamente a qualcuno, Alfonso Signorini e ilhanno si rimproverato ...

