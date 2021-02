God of War: disponibile la patch per la versione PS5 (Di martedì 2 febbraio 2021) God of War riceve nella giornata di oggi una patch che aggiorna il gioco su PS5, migliorandone risoluzione, frame rate ed altri aspetti God of War, una delle esclusive PlayStation più acclamate in assoluto, riceve nella giornata di oggi una patch che abiliterà diversi miglioramenti su PS5. I miglioramenti andranno a toccare diversi aspetti tecnici, come il frame rate, la risoluzione, e soprattutto l’inserimento di una “Favour Performance” che permetterà di scegliere come giocare. La patch per PS5 di God of War aumenta risoluzione e frame rate La nuova patch per PS5 di God of War apporterà numerosi miglioramenti al gioco base. Si tratta di un aggiornamento totalmente gratuito che potrà essere scaricato da tutti i possessori di PlayStation 5 e del gioco. In particolare, si parla di una risoluzione aumentata a 4K e di ... Leggi su tuttotek (Di martedì 2 febbraio 2021) God of War riceve nella giornata di oggi unache aggiorna il gioco su PS5, migliorandone risoluzione, frame rate ed altri aspetti God of War, una delle esclusive PlayStation più acclamate in assoluto, riceve nella giornata di oggi unache abiliterà diversi miglioramenti su PS5. I miglioramenti andranno a toccare diversi aspetti tecnici, come il frame rate, la risoluzione, e soprattutto l’inserimento di una “Favour Performance” che permetterà di scegliere come giocare. Laper PS5 di God of War aumenta risoluzione e frame rate La nuovaper PS5 di God of War apporterà numerosi miglioramenti al gioco base. Si tratta di un aggiornamento totalmente gratuito che potrà essere scaricato da tutti i possessori di PlayStation 5 e del gioco. In particolare, si parla di una risoluzione aumentata a 4K e di ...

