Emilio Carelli lascia M5S: «Troppi incompetenti nei posti sbagliati, ora penso a una casa di centrodestra» (Di martedì 2 febbraio 2021) Emilio Carelli lascia M5S e confida di portare qualche pentastellato via con sé. «Non senza sofferenza interiore annuncio la mia uscita dal Gruppo parlamentare del Movimento 5... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 2 febbraio 2021)M5S e confida di portare qualche pentastellato via con sé. «Non senza sofferenza interiore annuncio la mia uscita dal Gruppo parlamentare del Movimento 5...

LegaSalvini : ++ 5 STELLE IN FRANTUMI, EMILIO #CARELLI LASCIA IL MOVIMENTO E PASSA AL CENTRODESTRA: 'HA PERSO L'ANIMA, DISAGIO DI… - LegaSalvini : TERREMOTO NEL M5S: EMILIO CARELLI LASCIA IL MOVIMENTO E LANCIA “CENTRO-POPOLARI ITALIANI” - ricpuglisi : Emilio Carelli abbandona Renzi ah no i grillini - giornaleradiofm : Carelli, parlato con altri M5S, spero facciano mio passo: (ANSA) - ROMA, 02 FEB - 'Ho parlato con alcuni deputati e… - GanRsMP : RT @carlakak: Quando ti porti il ciarpame in casa e lo nomini addirittura responsabile nazionale della comunicazione ecco i risultati.....… -