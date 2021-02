Elon Musk ed il suo chip 'Neuralink' che consente ad una scimmia di giocare ai videogiochi (Di martedì 2 febbraio 2021) Tra le diverse idee di Elon Musk c'è anche quella che consentirebbe di collegare i cervelli ai computer, per consentire il controllo di altri computer attraverso le capacità intellettuali. A tal proposito, la startup Neuralink voluta da Musk, sta studiando effettivamente come ottenere questa soluzione. Ora, la startup sembra aver fatto passi da gigante, con una scimmia a cui è stato impiantato un chip e che riesce a giocare ai videogiochi usando la mente. L'obiettivo reale di Musk e Neuralink è quello di eliminare gli intermediari quando si tratta di interfacciarsi con computer esterni. Musk dice che gli esseri umani oggi sono praticamente come i cyborg a causa del loro uso e della dipendenza da ... Leggi su eurogamer (Di martedì 2 febbraio 2021) Tra le diverse idee dic'è anche quella che consentirebbe di collegare i cervelli ai computer, per consentire il controllo di altri computer attraverso le capacità intellettuali. A tal proposito, la startupvoluta da, sta studiando effettivamente come ottenere questa soluzione. Ora, la startup sembra aver fatto passi da gigante, con unaa cui è stato impiantato une che riesce aaiusando la mente. L'obiettivo reale diè quello di eliminare gli intermediari quando si tratta di interfacciarsi con computer esterni.dice che gli esseri umani oggi sono praticamente come i cyborg a causa del loro uso e della dipendenza da ...

borghi_claudio : La manipolazione di mercato sulle azioni da Gamestop in giù rischia di finire in una fila di persone in galera... F… - 57Isamaria : RT @liliaragnar: Neuralink di #ElonMusk impianta chip nel cervello di una scimmia: 'Può giocare ai videogames' Pensate ancora che non sia… - liliaragnar : Neuralink di #ElonMusk impianta chip nel cervello di una scimmia: 'Può giocare ai videogames' Pensate ancora che n… - misteruplay2016 : Elon Musk ed il suo chip ‘Neuralink’ che consente ad una scimmia di giocare ai videogiochi - MirPaolucci : RT @Dio: Trump è stato bannato da Twitter, e Elon Musk si prende una pausa da Twitter perché ora ha da fare con Clubhouse. @Santas_Official… -