Cotto e Mangiato ricetta 2 febbraio 2021 | spaghetti con broccoli e acciughe

In compagnia di Andrea Mainardi vediamo come fare gli spaghetti con broccoli e acciughe. Direttamente Cotti in padella con la tecnica della risottata. La ricetta Per preparare questa ricetta ti servono: Cavoli broccoli acciughe Cipollotto spaghetti Burrata Pane raffermo Procedimento In una padella soffriggere il cipollotto con le acciughe e l'olio. Poi aggiungere i broccoli lessati e tagliati. Dunque sfumare con la birra. Quanto sarà abbastanza Cotto versare direttamente nella padella gli spaghetti crudi e coprirli con l'acqua tiepida. Lasciar cuocere otto minuti circa. Quando l'acqua sarà del tutto asciugata, far saltare ancora un po' in padella, poi impiattare con ...

Cotto e Mangiato ricetta 1 febbraio 2021: croissant ripieni di ragù

Iniziamo la settimana di Cotto e Mangiato con una ricetta super gustosa. Si tratta dei croissant ripieni di ragù. La ricetta Per preparare la ricetta hai bisogno di: 500 grammi di carne macinata Trito di carote e sedano 500 ...

Cotto e Mangiato ricetta 29 gennaio 2021: mug cake

Questa è la giornata della ricetta dolce. E Tessa Gelisio ci prepara una mug cake, ovvero una torta in tazza. La ricetta Per la preparazione di questa ricetta: 100 grammi di ricotta 110 grammi di ...

Una torta sulle note di Donizetti trionfa a «Cotto e mangiato»

Healthy Color apre a Roma. Cosa si mangia nel fast food di Sfera Ebbasta

L’healthy food è un trend sempre più apprezzato dai giovanissimi. E sul cibo salutare e colorato scommette il fast food ideato dal trapper Sfera Ebbasta ...

Croissant salati al ragù

Un insolito ma gustosissimo croissant, servito con un aperitivo o come secondo: ottimo e sfizioso!

